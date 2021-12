Stasera andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip piena di colpi di scena: Delia Duran potrebbe entrare in Casa? La moglie di Alex Belli si è allontanata dai social con un annuncio pubblico dopo la dichiarazione d’amore del marito a Soleil Sorge.

Delia Duran posta un video fuori dall’Italia (ma non è come sembra)

Alcune ore fa Delia ha “sganciato” un video su TikTok per depistare: è scappata via dall’Italia? In costume, sabbia bianca e mare cristallino, la Duran passeggia per schiarirsi le idee lontana dal suo Alex e il Grande Fratello Vip.

Peccato che il video sia un Reel di Instagram postato a luglio: nostalgia dell’estate oppure tentativo di depistare gli internauti più distratti?

Intanto ieri sera Delia ha pubblicato sul suo tiktok questo video #gfvip pic.twitter.com/AP5nEG6Ji9 — Denis (@DenisDecorte) December 6, 2021

In realtà è un reel di luglio — Manu 🌻♊ (@manuelandre78) December 6, 2021