Delia Duran, ospite di Casa Chi, ha parlato del marito Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip: dopo aver svelato cosa pensa di Sophie Codegoni e del rapporto con Soleil Sorge, ha lanciato una frecciatina a Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore.

Delia Duran “punge” la ex fidanzata di Alex Belli

Cosa penso di Mila Suarez? Chi è questa? Non la conosco e non fa parte della nostra vita. Io rispondo alle domande che possono farmi gli amici di Alex e la sua famiglia ma non a lei che fa domande inutili.

Lei ha detto che Alex tradirà pure me? Io lo conosco benissimo e lui è cambiato tantissimo. E’ una persona squisita e non penso che sia così stupido da fare una cosa simile a me.