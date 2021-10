Delia Duran, ospite di Casa Chi, ha parlato del marito Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip: cosa ne pensa del rapporto che si è creato con Soleil Sorge?

Delia Duran lancia una frecciatina a Sophie

Delia Duran ha parlato delle primissime dichiarazioni di Sophie Codegoni, quando, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva “puntato” Alex Belli nonostante fosse un uomo sposato:

Cosa direi a Sophie? Di rispettare le persone sposate. Ma l’ho rivalutata e mi ha dimostrato il contrario. Vedo una donna intelligente e quella dell’inizio era una battuta consigliata male. Il suo comportamento mi ha dimostrato il contrario.

Naturalmente si è parlato anche di Soleil Sorge:

Tra lui e Soleil Sorge c’è solamente affinità, simpatia, amicizia speciale. Soleil e Alex sono entrambi leader e penso che lui difficilmente si sottometterà. Anch’io sono una donna forte ma lui non si farà sottomettere da nessuno. Se ci sarà qualcosa che non mi piace andrò a fare il confronto ma per adesso non sta succedendo nulla.

Delia Duran ha anche affermato che il marito non è “impostato” nella vita e non sta fingendo in alcun modo:

Alex non sta recitando ma ha solo una voce perfetta ed impostata ma è così come lo vedete. Lui specie quando ironizza fa la voce un po’ da tenore.