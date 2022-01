Un nuovo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip era inevitabile. La questione che coinvolge il marito della prima, Alex Belli, resta ancora del tutto aperta, ma proprio nel bel mezzo della discussione è stato tirato in ballo persino Wikipedia.

Soleil anche ieri ha ribadito ad Alfonso Signorini cosa ci sarebbe davvero tra lei ed Alex Belli ma soprattutto ha rivelato che a suo dire non sarebbe vero amore quello tra l’attore e la moglie:

Credo che nel vero amore ci siano altri principi e ci sia un rispetto maggiore da entrambe le parti, lei è venuta facendo delle scenate mancando di rispetto a suo marito e al suo matrimonio.

Delia, di contro, ha provato a difendersi accusando l’influencer:

Tu lo sapevi che lui era impegnato e tu gli sei saltata addosso e gli hai dato un bacio, sei tu la prima che non porta rispetto alle donne e impara prima ad essere educata e portare rispetto alle donne, perché tutte qui dentro ti portano rispetto e tu sei l’unica che vuole sempre essere la vittima.

A quel punto ha tirato in ballo Wikipedia, sferrando un colpo basso alla sua nemica:

Io sono qui dentro come Delia Duran e non come la compagna di Alex Belli, vai a vedere il mio Wikipedia e poi ne parliamo.