Ecco perché Delia Duran non entrerà al Grande Fratello Vip (per il momento…)

Delia Duran è stata annunciata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli sarebbe dovuta essere già in quarantena per fare il suo ingresso ufficiale nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022.

Dopo numerose voci e anticipazioni, era saltata fuori anche l’ipotesi che Delia Duran fosse positiva al Covid. Notizia presto smentita dalla diretta interessata con un post molto lungo dove spiegava l’intera faccenda (e minacciava azioni legali contro coloro che avevano diffuso la fake news).

Ma perché Delia (al momento) non entrerà al GF Vip? Come potete vedere dalle sue storie di Instagram, la Duran ieri ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in compagnia del marito Alex Belli.

Quindi, almeno per quanto riguarda la puntata del 3 gennaio, la modella venezuelana non farà il suo ingresso in gioco: entrerà oppure la sua partecipazione è sfumata dopo lo spoiler che ha ricevuto Soleil Sorge?

Delia nelle storie di Alex. Quindi non entra? #gfvip pic.twitter.com/WcjLzdAzIR — Il Sole sorge sempre ☀️ (@iolucetutenebre) December 31, 2021

La moglie di Alex smentisce la news sul Covid

Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positiva’ al covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente.