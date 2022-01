Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip si è sfogata con Sophie Codegoni svelando che la produzione del reality show l’avrebbe voluta dentro la Casa ben prima, proprio perché era piaciuta molto ad Alfonso Signorini.

Non si risolvono qua dentro i problemi. Sono venuta qua perché mi hanno dato la possibilità. – si legge su blogtivvu.com – Anche quando Alex era qui Alfonso mi ha chiamato ma in quel momento… l’obiettivo era quello, capisci? Venire qua. Mi hanno chiamata perché sono Delia Duran e non la compagna di Alex Belli.

Mi hanno chiamata perché sono piaciuta ad Alfonso e mi voleva o con Alex oppure senza di lui, a prescindere. Questa è stata una conseguenza. – riporta blogtivvu.com – Tutto quello che è successo è stato una conseguenza, capito? Quindi la gente quando mi dice che mi sto approfittando di questa cosa la risposta è no, io ero già stata scelta prima: capisci?