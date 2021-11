Alex Belli dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha minacciato di andarsene dalla Casa (lo ha fatto anche stamattina affermando che a breve lascerà). Ieri sera, al termine della puntata, si è sfogato con Davide Silvestri svelando cosa avrebbe detto Delia Duran su Soleil Sorge prima dell’inizio del reality show.

Qualcosa però è andato storto.

Proprio ieri sera, infatti, Delia Duran è entrata nella Casa del GF Vip ed ha sparato a zero contro Soleil Sorge (invece di prendersela con suo marito):

Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Nel tuo comportamento, di amicizia c’è un abisso. Per me l’amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferito. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. È la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Sei una gatta morta.