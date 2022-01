Delia Duran parla della paparazzata fake: spunta Fabrizio Corona?  

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, Delia Duran si è confidata lungamente con Sophie Codegoni, parlando anche di Soleil Sorge e svelando cosa significa, per lei, coppia aperta con Alex Belli.

La nuova concorrente del GF Vip, sollecitata dall’ex tronista, ha parlato anche della paparazzata fake lanciata dal portale Whoopsie con protagonista la Duran e Carlo Cuozzo alle prese con un finto incontro “d’amore” con tanto di cena romantica:

Se lui mi ha chiesto qualcosa per quanto riguarda quella persona paparazzata con me? Si me l’ha chiesto ed era un po’ geloso. – riporta blogtivvu.com – Glielo devo fare capire che se fai un passo indietro ci sono altri tremila che mi vogliono. Se non lo capisci con le buone te lo faccio capire con le cattive. Alla fine sono io che devo prendere una decisione.