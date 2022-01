Delia Duran lascia Alex Belli e toglie la fede al GF Vip: la reazione di Soleil

Serata ricca di decisioni quella di ieri al Grande Fratello Vip. Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli togliendosi l’anello e la reazione di Soleil Sorge ha stupito i fan della ship #Solex.

Delia Duran lascia Alex e toglie la fede: la reazione di Soleil

Soleil ha cercato di confortare Delia parlando bene di Alex e cercando di convincere la Duran a ripensarci: “Rialzati l’animo un attimo. Ok, sei stufa. Se è così veramente non devi stare male. Vieni ad alleggerirti la serata. Ho conosciuto Alex e lui mi ha detto che sei una persona che vive la vita in maniera positiva”.

Delia Duran ha ribadito di essere stanca:

Sono stufa Soleil, sono veramente stufa. Non mi merito tutto ciò. Ho lasciato tutto Sole, basta… non me ne frega un cazz*, mi sono rotta i coglion*, ho superato il limite. Finito! No, non c’è nessuno che mi piace ma sono veramente stufa perché lui mi ha rotto le scatole, ho superato il limite. Non mi pentirò. Le prese per il cul* mi bastano.

La moglie di Alex si è tolta pure la fede affermando di essere una donna libera:

Non me ne frega niente, sono una donna libera. Questo anello posso pure buttarlo via. Lui ha giocato con i miei sentimenti.