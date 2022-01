Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli dopo aver visto l’aereo per i Solex passare sopra la Casa del Grande Fratello Vip. La moglie dell’attore ha ricevuto la comprensione di Katia e Manila provocando la reazione di Soleil.

Katia, non ce la faccio più, io lo lascio, no, no. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza, il mio dolore e mi prende per il cul*, questa è la verità. Prima di venire qua mi scriveva i bigliettini dicendo che ero la donna della sua vita e mi amava. Basta… io lo lascio definitivamente. ho già preso la mia decisione e non si torna indietro. Gli ho dato una possibilità, non te la sei presa… adesso vai per la tua strada ed io per la mia. Non c’entra niente Soleil in questo momento.