A poche ore dall’esordio dell’Isola dei Famosi, due ex gieffine sono state annunciate come ospiti in studio della prima puntata dell’edizione. Si tratta di Cecilia Rodriguez e Delia Duran. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del reality al via stasera su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.

Delia Duran e Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022

Il ruolo di Cecilia Rodriguez e Delia Duran è stato annunciato come quello di “ospiti in studio”. Non, dunque, opinioniste extra come qualcuno potrà pensare, anche se probabilmente commenteranno le prime gesta dei nuovi naufraghi.

Ma perché ci saranno le due ex gieffine? Le ragioni dietro l’ospitata di Cecilia Rodriguez appaiono piuttosto ovvie e, a dirla tutta, molteplici e giustificate. Tanto per iniziare Cecilia è una grande conoscitrice del reality avendolo vissuto sulla sua pelle nei panni di naufraga. In secondo luogo il fidanzato Ignazio Moser sarà alla conduzione di Isola Party con Valentina Barbieri. Terzo ma non meno importante motivo, la presenza di Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e papà di Cecilia, in coppia tra i naufraghi dell’edizione.

Meno scontata invece la presenza di Delia Duran, ed infatti il popolo social, sotto il post Instagram che annuncia anche la sua presenza, ha mormorato domandandosi a gran voce quali fossero le ragioni della sua ospitata. Facendo un veloce giro social abbiamo scoperto che la futura moglie di Alex Belli segue una delle naufraghe, Jovana Djordjevic con la quale condivide indubbiamente la carriera di modella. Sarà legata anche da una amicizia? Potrebbe essere questa la ragione della sua presenza in studio? In realtà Delia lo ha spiegato in apertura di programma sostenendo di essere in studio per supportare Lory Del Santo che conosce da 10 anni.