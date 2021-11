Pago ha partecipato a Temptation Island Vip insieme ad Alex Belli e Delia Duran. Per questo motivo, interpellato da Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa del rapporto che si è creato al Grande Fratello Vip tra l’attore e Soleil Sorge.

Conosco Alex e Delia, siamo molto amici, ho cantato al loro matrimonio. Vi dico che sono una coppia dove una cosa del genere se succede in teoria non causa danni. So che Alex è uno molto… come lo vedete lì dentro. Quello che sta facendo con Soleil è veramente una roba teatrale. E’ dentro il Grande Fratello Vip e lo sta facendo molto bene. Ma non c’è niente, non si sta lasciando andare ad emozioni particolari. Mi aspettavo una reazione diversa da Delia invece…

Coppia aperta quella di Alex e Delia? Personalmente io non sono così e non farei mai in questo modo. Come diceva anche Aldo è una questione di rispetto. Ma il rispetto in una coppia si crea… tra loro c’è molta libertà sotto questo punto di vista. Lui è molto sincero quando fa queste scenate teatrali e da fuori c’è da stare tranquilli.