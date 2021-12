Delia Duran verso il Grande Fratello Vip: ecco quando potrebbe entrare

Delia Duran al Grande Fratello Vip? Si riapre l’ipotesi di vedere la “moglie” di Alex Belli nella Casa più spiata d’Italia. Le pillole di gossip tra le pagine del settimanale Oggi, ci rivelano questa indiscrezione aggiungendo alcuni dettagli sul possibile ingresso in scena.

Delia Duran sta facendo di tutto per entrare nella casa del GF Vip e vuole ricongiungersi con il marito Alex Belli. Il suo ingresso potrebbe aver luogo se e quando verrà eliminata dal gioco la sua dolce metà.

Quindi Delia potrebbe entrare al Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione di Alex Belli? (Mi chiedo cosa succederà qualora l’attore dovesse arrivare in finale…).

Ed intanto proprio stanotte è arrivato il colpo di scena con la ritrovata pace tra Soleil e Alex e la nuova dichiarazione del “man del game”: “Che colpa abbiamo se ci siamo innamorati?”.

Soleil continua ad avere dubbi sul possibile “teatrino” messo in piedi dalla coppia ma, nel contempo, subisce molto il fascino di Alex anche se cerca di vederci chiaro, proprio come ha fatto alcune ore fa menzionando proprio Delia e l’ultima paparazzata comparsa su Chi Magazine:

Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip.

Delia indossava lo stesso vestito della puntata, l’ho chiesto anche ad Alfonso che me lo ha confermato. Era una sfilata di un’azienda che curi tu? Ottimo modo per fare pubblicità al brand, parliamoci chiaramente. Conosco troppo bene queste cose, non fare l’ingenuo.