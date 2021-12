Alex Belli, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato di Soleil Sorge ed ha lanciato una bella frecciatina ad Alessandro Basciano, l’American smile del Grande Fratello Vip. Il man della factory ha svelato pure come reagirebbe se Delia Duran entrasse nella Casa come nuova concorrente.

Se Delia entrasse al Gf Vip come concorrente? Può fare quello che vuole. Quando ci siamo incontrati abbiamo detto: “Giochiamo a carte scoperte”. Ho cercato di adattarmi al sistema, alla mia famiglia, alla mia ex moglie, mentre a Delia ho potuto dire: “Io sono così, sono una persona che ama al 110 per cento, che non si risparmia”. Se ho paura che si possa vendicare? Lei è sudamericana, ce l’ha nel sangue. Ma può anche farlo, ho le spalle larghe.

Alex ha parlato pure delle altre coppie della Casa:

Quello che succede non ha il 10 per cento della forza che aveva la connessione fra me e Soleil. Le altre attrazioni sono dettate dalla reclusione, baciarsi il sabato sera dopo due bicchieri non ha contenuti e quello che si è visto fra me e Soleil va al di là di due coperte e quattro baci, era quello che condividevamo che era forte.