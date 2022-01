La sorella di Alessandro Basciano, ospite di Casa Chi, ha parlato dell’attrazione tra il fratello e Sophie Codegoni, raccontando anche cosa ne pensa dello scontro con Alex Belli e le chiacchiere da bar insieme a Gianmaria Antinolfi.

E per quanto riguarda lo scontro con Alex, Giorgia Nicole aggiunge:

La sorella di Alessandro ha espresso il suo punto di vista pure sulle chiacchiere da bar con Gianmaria:

Io quel discorso l’ho sentito in diretta. Non lo giustifico, se la vedrà lui con Sophie ma non è stato bellissimo. Tante volte uno si dimentica dei microfoni.

La sorella dell’ex tentatore ha dato una risposta molto particolare anche sull’ipotetico ingresso di Delia Duran al GF Vip:

Cosa farebbe se entrasse Delia? Lui è preso da Sophie, non lo so se la corteggerebbe… ma se lei lo provoca… non lo so. Se entrasse ne uscirebbero delle belle. Adesso c’è questa cosa anche con Alex quindi potrebbe.

E su Soleil, afferma:

Se Soleil fosse stata disponibile Alessandro ci avrebbe provato con lei? Non lo so, la vede molto come un’amica, non credo che sarebbe caduto in tentazione, non vedo proprio. Per come conosco mio fratello non ci sarebbe stato altro, credo.