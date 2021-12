Deianira Marzano in queste ore ha lanciato una indiscrezione sull’ipotetico stato di salute di Delia Duran ad un passo dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo l’appassionata di gossip, la moglie di Alex Belli avrebbe il Covid e dovrebbe saltare il suo imminente approdo tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà.

“Delia Duran per ora non entrerà nella casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid. Peccato“, ha scritto su Instagram Deianira.



La Marzano è stata prontamente smentita da Delia che ha postato pure la foto del suo tampone negativo minacciando azioni legali contro coloro che insinuano il contrario:

PER OUANTO RIGUARDA IL MIO STATO DI SALUTE VOGLIO SMENTIRE CHIUNQUE ABBIA MESSO IN GIRO LA VOCE DELLA MIA POSITIVA’ AL COVID-19. TANTO PIU CHE TALE INFORMAZIONE RIENTRA NELLA SFERA DELLA PRIVACY PERSONALE E CHIUNQUE LA VIOLI DANDO INFORMAZIONI PER DI PIÙ FALSE E NON FONDATE NE RISPONDERÀ LEGALMENTE.