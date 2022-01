Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è confidata con Sophie Codegoni, spiegandole perché ha deciso di non nominare Soleil Sorge: “L’ho vista troppo depressa e sofferente. Ho nominato Alessandro perché sapevo che nessuno l’avrebbe nominato ed ha capito la situazione”.

Delia Duran “difende” Soleil “vittima come me” e parla del rapporto aperto con Alex

Poi l’argomento si è inevitabilmente spostato su Alex Belli e la loro relazione fuori dalle telecamere del reality show. L’attrice venezuelana ha spiegato il suo concetto di coppia aperta raccontando all’amica cosa accade fuori:

Gli avevo assolutamente detto in faccia di non continuare questo gioco malefico che non ci fa bene. Se lui continua così vuol dire che non mi ama. Il mio sbaglio più grande è stato perdonarlo subito. – scrive blogtivvu.com – A questo punto ti dico: ‘Basta’, diamoci una pausa di riflessione. Io ho i miei progetti di vita, la mia mamma ancora qua. È un grande limite il fatto che ho tutto da lui. Se è l’unica cosa che mi limita? Sì ma anche perché lo amo ancora. Lui lascia gli spiragli aperti e non si capisce mai niente. Sono un po’ debole… Non si risolvono qua dentro i problemi.

Sai perché non l’ho mandato a ‘fancul* e non gli ho dato subito l’anello? Perché lui mi ha detto che non mi hanno fatto vedere il post che ha fatto per me, capisci lo squilibrio? Ed infatti voglio parlare pure con Soleil, io non sono contro di lei ed è una vittima in tutto ciò. Io sono per le donne e le amo. – riporta blogtivvu.com – È tutta colpa sua, lui poteva fermarsi, cazz*. Che cosa vuol dire rapporto libero? Intende di amicizie, la cultura… però devi stare attenta perché ogni parola ha un peso.

Oggi hanno fatto vedere solo la parte Twitter su Soleil ma non la mia. Per fortuna perché se lui non mi avesse detto quella roba avrei tolto l’anello, stavo per tirarglielo addosso e mandarlo a quel paese. Non ce la faccio più, voglio divertirmi e tornare ad essere quella ragazza spensierata di un tempo. Io amo le donne e anche questa cosa con Soleil, non ce la faccio più, credimi.

Io difenderò sempre le donne. Io mi sono baciata anche con le donne ma un conto è che condivido con il mio uomo queste cose, vedendo la stessa complicità tra lui e lei senza di me… insieme, non da solo Ciccio. – si legge su blogtivvu.com Soleil l’avrà anche un po’… vedo che anche un po’, la sua energia… il fatto che comunque la ragazza viziata che vuole sempre attenzioni lui è molto debole se tu fai le scenate della vittima lui è uno che sempre ti accoglie.

Delia Duran e Alex Belli troveranno un punto d’incontro una volta terminato il Grande Fratello Vip? Staremo a vedere!