Delia Duran, intervistata dal buon Armando Sanchez tra le pagine di Novella 2000, racconta cosa ha in comune con Alex Belli, la sua metà della mela che le ha dato da penare durante il Grande Fratello Vip.

Delia Duran svela di voler allargare la famiglia: “Alex è l’uomo della mia vita”. La modella poi racconta qual è il collante del loro amore libero:

Alex e io abbiamo una cosa in comune che ci rende molto, ma molto uniti. Quale? Amiamo entrambi le donne, e questo rende il nostro rapporto ancora più bello e armonico. Per questo posso capirlo. Non c’è cosa più bella di quando in una relazione di coppia non ci sono limiti.