Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge aspettava di parlare con Delia Duran, moglie di Alex Belli, ma alla fine si è confrontata proprio con quest’ultimo e con mamma Wendy. Ad intervenire e dire la sua è stata anche l’opinionista Adriana Volpe che ha ritenuto di non schierarsi né con Alex né con Soleil, considerandoli entrambi complici.

Delia Duran, questa volta, ha dato ragione ad Adriana Volpe, applaudendola seppur virtualmente dalla sua casa, mentre guardava il nuovo confronto tra Soleil ed Alex dal piccolo schermo.

In particolare, Adriana aveva detto, parlando di Soleil:

Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace ma eravate consapevoli entrambi, ogni cosa che avete fatto eravate in due. Come hai detto tu non è che hai subito il fascino di Alex, tu sei stata dominatrice e protagonista come lui. Eravate consapevoli del teatrino che stavate facendo nella casa. Non passare da vittima.