Aida Yespica “smaschera” Delia Duran: la bugia al Grande Fratello Vip

Aida Yespica, intervistata tra le pagine del settimanale Mio, è tornata sul gossip del Grande Fratello Vip. Delia Duran, infatti, durante una conversazione con Miriana Trevisan, aveva lasciato intendere di aver avuto una storia con la venezuelana.

È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori.

Aida, intervistata da Casa Chi, aveva già fatto delle precisazioni in merito:

Sono stata tirata in mezzo. Il GF Vip a me ha dato tantissimo ma discutere di un argomento del genere, discuterne per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato chiarito il malinteso. Siamo amiche, la conosco… siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, ha un carattere piccante e caliente.

Però io nego quello che ha detto, non è stato così. Le voglio bene, siamo uscite tante volte insieme, organizziamo delle cene ma… lasciamole lì queste cose perché non ci entro in mezzo a queste cose.