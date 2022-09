Delia Duran beccata tra le pagine dell’ultimo numero di Vero mentre bacia una donna insieme ad Alex Belli: nuovo triangolo artistico in vista? Ecco cosa riporta l’articolo in questione.

Delia Duran bacia una donna davanti ad Alex Belli

I tre sono super affiatati. Le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti. E’ vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex? Infatti, da poco Belli ha lanciato il suo nuovo singolo Amore libero. Più che un amore libero questo sembra un vero e proprio harem…

Chi sarà la misteriosa donna paparazzata insieme a Delia e Alex? L’articolo aggiunge che, nonostante la paparazzata sia stata fatta in una Milano semi deserta, la coppia sembrerebbe quasi sfilare in passerella (e non facciamo assolutamente fatica a crederlo).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

Belli risponde alla frecciatina di Orietta Berti

Orietta Berti intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha parlato del concetto di amore libero, ridimensionando la “formula” trasgressiva che ha portato Alex in TV lo scorso anno:

L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale.

Pronta la replica del man della factory che ha risposto tramite il suo account di Instagram: