Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è scusata con Jessica Selassiè per le incomprensioni del passato e le ha fatto un discorso super trash che strizzava l’occhio ad una telenovela venezuelana.

Io ho visto il tuo cuore. Io sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa perché sei stata l’unica, con Manila e Miriana ad avere un cuore enorme. Da anni stai lottando per questa cosa… magari sono sbagliata e non riesco a farmi capire bene, ma prendi questo consiglio: vivitela, anche con lui, ma non aspettare niente.

E’ lui che deve fare un passo, non sei tu. Se lui ti vuole adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei… questo è quello che io ho fatto con Alex perché anch’io ero come te.