Delia Duran e Alex Belli, l’altra notte si sono riavvicinati parecchio e lei ha espresso al marito la voglia di avere un incontro intimo con lui. Nel pomeriggio la coppia si è chiusa nella stiva per consumare un momento di passione lontano dagli sguardi indiscreti del Grande Fratello Vip.

Successivamente Alex ha cercato di tranquillizzare Delia: “Sono qui per te” le ha sussurrato in un orecchio. “Non posso combattere da solo”, ha aggiunto. “E’ difficile” ha replicato la Duran.

Stretti l’uno nelle braccia dell’altro, la coppia ha vissuto un momento di lungo silenzio ed intimità mentre Delia, visibilmente provata ed emozionata, è scoppiata nuovamente in lacrime. “Fidati, non dobbiamo perdere quello che siamo. L’unico modo per guarire è l’amore” continua Alex.

“Per questo in questo momento sono con te, ho seguito il mio cuore” ribatte l’attrice, poi aggiunge: “Sentivo le farfalle, il tuo cuore palpitare, questa è la dimostrazione che nonostante tutto comanda il cuore”.

Delia ha confermato il rapporto intimo avuto con Alex parlandone con Lulù questa notte: “E’ stato bellissimo…”, ha confidato.

Nel frattempo l’ingresso del man ha creato numerosi fastidi in Casa perché avrebbe già spoilerato numerose dinamiche esterne.

Tra le altre cose, Alex ha messo in guardia Delia su Nathaly:

Non ti ha tutelato in nessuna cosa, lei è molto brava in questo… Ma ha un comportamento serpico, lo vedi che non riesce a stare al mio fianco per 5 secondi? Sai perché? Perché siamo totalmente opposti e non riesce nemmeno a guardarmi negli occhi perché ha la coda di paglia. Ti è stata vicina? No, era semplicemente una maschera. E’ un lupo mascherato da pecora…