Cosa sta accadendo tra Delia Duran e Alex Belli dopo l’ingresso di quest’ultimo nella Casa del Grande Fratello Vip? Il ritorno dell’attore ha portato un po’ di confusione nella venezuelana anche se pare sia iniziato il percorso di chiarimento tra lei ed il marito.

Confidandosi con Miriana, Delia ha ammesso di essersi sentita sollevata dall’arrivo di Alex, al punto da commentare:

Menomale che è venuto, altrimenti mi perdeva per sempre. Non stavo capendo più nulla!

Nel corso della giornata Delia ha avuto modo di confrontarsi con Alex. La donna ha svelato: “Pensavo che fosse tutto finito”, certa ormai che il loro matrimonio fosse giunto al capolinea.

Per Alex sarebbe stata la moglie a farsi travolgere dagli eventi, prima di tentare di rassicurarla:

Adesso basta, voglio che questi occhietti si rilassino. Io ci sarò sempre per te, qualsiasi cosa tu decida di fare. La cosa importante è che da questa esperienza io e te usciamo fortificati, più forti di quello che eravamo prima.Dobbiamo uscire di qua più innamorati di prima. La nostra vittoria non è la vittoria del grande fratello, è la vittoria personale tra me e te, il nostro amore è molto più forte di tutto questo.

Le parole di Alex hanno fatto esplodere la Duran in un pianto di sfogo. Successivamente la venezuelana si è confidata con Manila alla quale ha ammesso che l’insistenza del marito la starebbe mettendo in difficoltà:

Il problema è che lui mi mette tanto pressing, non sono una macchina. Purtroppo mi ha ferito tanto, quella ferita deve richiudersi step by step. Non si può cancellare tutto in un istante.