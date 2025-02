“Deficiente brasiliana”: Ilaria Galassi insulta pesantemente Helena, la reazione di Pamela Petrarolo

Ilaria Galassi torna al centro della polemica per alcune dichiarazioni al vetriolo contro Helena Prestes. L’ex concorrente del Grande Fratello, che aveva lasciato volontariamente la Casa nella ventottesima puntata per “fare la mamma”, ha preso parte a una room su X, rivelando il suo desiderio di rientrare nel reality. Tuttavia, più che per rimettersi in gioco, il suo scopo principale sembrerebbe essere un duro confronto con la modella brasiliana.

Ilaria Galassi contro Helena: insulti pesanti in una room su X

“Se vince Helena il pubblico non capisce nulla. Volete farmi rientrare? Fatelo, almeno rientro un mese” ha dichiarato la Galassi, aggiungendo senza mezzi termini: “Se voglio rientrare? Guarda, solo per dare tre o quattro vaffanc*lo ad Helena, con tutto il cuore. Lo farei volentieri, perché mi sono trattenuta anche troppo, soprattutto da quello che vedo dall’esterno”.

La critica a Jessica Morlacchi e le preferenze per la finale

Nel corso della stessa conversazione, Ilaria non ha risparmiato critiche nemmeno a Jessica Morlacchi, un’altra delle concorrenti più discusse di questa edizione: “Perché Jessica ha avuto dei problemi, ma li abbiamo avuti tutti, ma lei si è studiata a tavolino varie situazioni già dal 16 settembre. Lei è una donna molto furba, io invece amo la lealtà e l’onestà. Mentre lei, per le mie percezioni, è molto furba, ma anche tanto”.

Al contrario, la Galassi ha espresso una chiara preferenza per una finale che veda protagoniste Shaila Gatta e Zeudi Di Palma: “Per me in finale devono esserci Zeudi e Shaila. Dite che vincerà un uomo? A me Tommaso (Franchi, ndr) non mi piace, lui lancia il sasso e nasconde una mano”.

Parole al veleno su Helena Prestes: il web insorge

A far esplodere definitivamente la polemica è stata un’altra frase pronunciata dalla Galassi nei confronti della Prestes: “Poi non è possibile che debbano mettere in discussione l’orientamento di una ragazza di 23 anni, quella deficiente brasiliana, che ha 34 anni, che è una donna vissuta che prende per il c*lo tutti”.

L’espressione, ritenuta offensiva e discriminatoria, ha immediatamente scatenato la reazione del pubblico sui social. Molti utenti hanno condannato il linguaggio della Galassi, ritenendolo inaccettabile e chiedendo a gran voce provvedimenti.

La reazione di Pamela Petrarolo: “Io mi dissocio!”

Tra le reazioni più attese, quella di Pamela Petrarolo, amica storica della Galassi ed ex volto di Non è la Rai. Molti utenti hanno chiesto alla donna di esprimersi sulle dichiarazioni dell’amica, e la sua risposta non ha lasciato spazio a dubbi: “Io mi dissocio!”.

Le parole della Petrarolo sembrano prendere le distanze dalla Galassi, che ora rischia di rimanere isolata in un’ondata di critiche sempre più incalzante.