Deddy e Rosa Di Grazia non si seguono più su Instagram. Nonostante la ballerina avesse confidato di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex fidanzato, qualcosa dev’essere andato storto.

Deddy e Rosa si sono unfollowati: il cantante si sfoga sui social

Proprio il cantante di Amici 20, in queste ore ha scritto un tweet che lascia trasparire della delusione per delle potenziali parole ricevute da qualcuno che l’avrebbero ferito:

Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori.

Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori — sonodeddy (@sonodeddy) July 2, 2021

E se per alcuni fan le parole di Deddy sarebbero riferite alla sua ex fidanzata Rosa, per altri estimatori potrebbe trattarsi di uno sfogo generale nei confronti di alcune persone: voi cosa ne pensate?

Credo che loro non erano tenuti a fare quei tweet così come non sono tenuti a darci delle spiegazioni, se lo hanno fatto è perché non ne possono più di questa situazione. Ci hanno chiesto di voltare pagina come stanno provando a fare loro, facciamolo #deddy #donnarosa #deddyerosa — Chia (@Chia67457947) July 3, 2021