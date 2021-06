Dopo la fine di Amici 20 la storia tra Deddy e Rosa Di Grazia è diventata un vero mistero: stanno insieme oppure no? Nelle ultime ore un movimento social del cantante ha riacceso le speranze.

Amici 20, Deddy e Rosa sono ancora una coppia?

Deddy ha cliccato like ad un post pubblicato da Rosa (e non è nemmeno la prima volta) riaccendendo le speranze dei fan. Ed infatti, sia il cantante che la ballerina, non si sono mai pubblicamente esposti in merito.

Dopo avere aperto un nuovo profilo di Instagram, la ex ballerina di Amici 20 ha fatto, comunque, delle precisazioni, svelando perché non parla della sua vita privata:

Il mio ‘deviare’ determinati argomenti, sebbene leciti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva. Nonostante questo non sarà mai abbastanza un semplice grazie per tutto il supporto e affetto dimostrato nei miei con fronti, ne sarò sempre grata!

Il gesto social di Deddy conferma che la relazione tra i due giovani è ancora in piedi?