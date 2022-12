La decisione di Tavassi sul rapporto con Micol: ecco cosa farà

Edoardo Tavassi rispetta pienamente Micol Incorvaia, per questo motivo non vuole forzarla ad avere qualcosa di più nella Casa del Grande Fratello Vip con tutti gli occhi puntati addosso.

La decisione di Tavassi sul rapporto con Micol

Tavassi ha confidato che non tenterà più un particolare tipo di approccio perché Micol è molto timida e non riesce a lasciarsi andare ripresa dalle telecamere del GF Vip: “Mi arrendo, basta… non starò lì a provarci, non posso elemosinare”.

Queste parole, tuttavia, sono state interpretate dai fan non in modo negativo, specie dopo la visione del daytime e la conferma che a Micol piace Edoardo: “Me l’ha detto lei”, ha svelato Tavassi in confessionale con Luca Salatino e Antonino Spinalbese.

Tavassi, quindi, ha deciso di non “elemosinare” attenzioni ma l’interesse c’è ed è più che evidente: Micol riuscirà a “cedere” sotto le telecamere? Vedremo…

Però anche voi siete un po’ in loop con questi test.

Non è un test ma ha detto semplicemente che non tenterà più un certo tipo di approccio perché la rispetta e allo stesso tempo non può elemosinare qualcosa.

Fine #incorvassi — PATTY 🌻 ❱❱❱❱ MET NIALL ◟̽◞̽ (@abeautifulfib) December 5, 2022