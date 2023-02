Lazza, in gara a Sanremo 2023 con “Cenere”, sale sul palcoscenico del Festival con il cuore impegnato. Il rapper è fidanzato con Debora Oggioni dal 2020, anche se il nome della ragazza è stato reso noto solo da poco tempo.

Debora Oggioni, chi è la fidanzata di Lazza? Lavoro e curiosità

Ma chi è la fidanzata di Lazza? È una modella e hostess, di cui non si hanno molte informazioni in merito. La fidanzata di Lazza si chiama Debora Oggioni e lavora come modella e ballerina professionista.

Ha lavorato pure come hostess per vari eventi importanti. Sui social è seguita da più di 100mila follower dove condivide anche scatti insieme al fidanzato.

Lazza ha conosciuto la sua fidanzata nell’estate del 2020. Il nome della fortunata è stato reso noto tra le pagine di Chi Magazine proprio di recente:

Il rapper milanese si è fidanzato, è stata una storia con Fedez su Instagram che ha svelato l’amore fra il cantante e la sua Debora Oggioni, anche lei di Milano.

La storia tra loro procede a gonfie vele: “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita”, si legge nelle ultime foto che Lazza ha pubblicato sui social.