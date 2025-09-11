De Martino, la sua compagna sparita: ecco perchè

Compagna di De Martino sparita dai social.

Stefano De Martino: Caroline Tronelli scompare dai social, ecco perchè

Caroline Tronelli, nuova compagna di Stefano De Martino, ha scelto di fare un passo indietro. Dopo settimane di esposizione mediatica e l’ondata di attenzione ricevuta dalla stampa e dal pubblico, la giovane ha disattivato il suo profilo Instagram, lasciando il web a chiedersi cosa stia succedendo.

Caroline lascia Instagram: il motivo

Negli ultimi mesi Stefano De Martino è tornato al centro della cronaca rosa non solo per il suo ruolo sempre più consolidato in televisione, ma anche per la sua vita sentimentale. Dopo la fine definitiva con Belen Rodriguez, il conduttore ha iniziato una relazione con Caroline Tronelli, figlia di un suo caro amico.

La frequentazione tra i due non è passata inosservata: sono stati paparazzati più volte insieme e sembrerebbe che il rapporto sia diventato rapidamente serio. Tuttavia, proprio quando la relazione sembrava procedere senza intoppi, una vicenda delicata ha cambiato tutto.

Il caso dei video privati e la fuga dai social, Dagospia svela

Nelle scorse settimane, Caroline è stata vittima di una grave violazione della privacy. Alcuni filmati ripresi da telecamere di sicurezza, installate nel suo appartamento, sono stati trafugati e diffusi in rete. Un episodio che ha scatenato un’ondata di polemiche e che ha inevitabilmente messo la coppia sotto pressione.

Il motivo raccontato anche da Dagospia: “Non più social. Caroline Tronelli è sparita. Da alcune ore l’account Instagram della 22enne fidanzata di Stefano De Martino risulta disattivato. Un gesto che ha incuriosito legato all’eccessiva esposizione mediatica degli ultimi giorni. A far traboccare il vaso è stata la diffusione dei video intimi in cui appare insieme al conduttore. Così Caroline ha detto stop”.

Di fronte a questa situazione, Caroline ha preferito allontanarsi dai social. Il suo account Instagram, che fino a pochi giorni fa era attivo, ora risulta irraggiungibile. Una scelta che sembra essere una reazione alla forte esposizione, alla pressione mediatica e alla necessità di tutelare la propria tranquillità.

La relazione con Stefano è ancora in corso?

Nonostante tutto, il legame tra Stefano e Caroline non sembra aver subito scossoni. La coppia sarebbe ancora unita, e continua a viversi lontano dai riflettori, almeno per ora.

In un momento in cui la notorietà improvvisa può diventare difficile da gestire, la decisione di prendersi una pausa dai social appare del tutto comprensibile. Ai due, al centro dell’attenzione ma ancora molto riservati, non resta che augurare maggiore serenità e un po’ di tregua dai riflettori.