De Martino infuriato con Belen Rodriguez: ecco perchè

Anche quest’anno, l’estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata tutt’altro che tranquilla. I due ex coniugi sono finiti più volte sotto i riflettori del gossip, e non sempre per motivi piacevoli.

Il conduttore napoletano, oggi legato sentimentalmente a Caroline Tronelli, è stato coinvolto in uno scandalo legato alla diffusione illecita di video privati che lo ritraevano proprio insieme alla compagna. I contenuti, circolati senza autorizzazione, sono attualmente oggetto di un’indagine da parte delle autorità.

Parallelamente, Belen è stata protagonista di diversi episodi piuttosto discussi: liti accese davanti a un ristorante, in una stazione di servizio e persino in un locale rinomato della Sardegna. Questi comportamenti, secondo quanto riferito dal settimanale Oggi nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi curata da Alberto Dandolo, avrebbero fatto perdere la pazienza a Stefano.

“Belen si scatena e De Martino si infuria”

Il giornalista racconta che De Martino sarebbe profondamente infastidito dall’atteggiamento dell’ex moglie, tanto da non riuscire più a nascondere la sua irritazione. “Belen si scatena e stavolta De Martino si infuria”, scrive Dandolo, sottolineando come gli ultimi comportamenti della showgirl abbiano incrinato ulteriormente il già fragile equilibrio tra i due, genitori del piccolo Santiago.

Se sul piano personale la tensione sembra crescere, Stefano De Martino può però contare su un momento positivo a livello lavorativo e sentimentale. La sua relazione con Caroline procede bene, e il ritorno alla guida di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1, gli sta dando nuove soddisfazioni. Anche se la prima sfida con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna ha visto trionfare il collega di Canale 5.

E non solo la prima. Anche la seconda sfida degli ascolti tv è stata persa dal conduttore di Rai 1. Voi cosa avete seguito e quale programma preferite?