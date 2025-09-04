De Martino di nuovo padre, “la sua compagna dal ginecologo”

Con la sua compagna dal ginecologo, Stefano De Martino di nuovo padre?

Stefano De Martino con Caroline Tronelli dal ginecologo: cresce il gossip su una possibile gravidanza

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli continua a consolidarsi sotto gli occhi del pubblico. Il settimanale Oggi, citato da La Gazzetta dello Sport, ha diffuso alcune foto che li ritraggono mentre escono dallo studio di un noto ginecologo romano. Lo stesso medico, secondo la rivista e come cita Dagospia, ha seguito la gravidanza di Marinicol, sorella maggiore di Caroline, madre della piccola Vittoria.

Queste immagini hanno riacceso le voci su un possibile arrivo in famiglia, ma finora né Stefano né Caroline hanno confermato la notizia. Ciò che è certo è che la coppia si mostra sempre più affiatata e serena sotto i riflettori.

Chi è Caroline Tronelli e come è nata la relazione con Stefano

Caroline Tronelli ha 22 anni e viene da una famiglia imprenditoriale napoletana. I due si conoscono da tempo grazie all’amicizia tra Stefano e la famiglia Tronelli, ma solo recentemente è nata una storia d’amore, ufficializzata durante l’estate.

In particolare, sono stati paparazzati insieme durante una vacanza romantica in Sardegna, dove hanno vissuto alcuni momenti di relax e complicità alla luce del sole. Dopo quel momento, Caroline ha deciso di trasferirsi a Roma, per vivere accanto al conduttore di Affari Tuoi, nella città dove è ambientata la trasmissione e dove Stefano risiede stabilmente.