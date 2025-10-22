De Devitiis e Ruggeri: cosa accade in redazione a Le Iene

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: gelo totale tra i due ex a Le Iene

Per anni hanno rappresentato una delle coppie più amate della TV. Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono conosciuti sul lavoro, sono diventati amici e poi fidanzati. La loro relazione, durata cinque anni, è stata raccontata anche pubblicamente con viaggi, dediche sui social e una famosa intervista doppia andata in onda a Le Iene. Tuttavia, nel giugno 2024, è arrivata la rottura.

È stata proprio Veronica a confermare la fine della relazione con un post sui social: “Visto che abbiamo condiviso con voi diversi momenti belli della nostra storia, mi sembrava giusto dirvi che non stiamo più insieme“.

Anche Nicolò ha parlato della separazione durante un’intervista a Verissimo, spiegando le ragioni che lo hanno portato a chiudere: “Ho visto che non c’era più quello che avevamo all’inizio e ho avuto il coraggio di lasciar andare. Con lei ho bellissimi ricordi e abbiamo passato molte cose insieme. Il nostro rapporto però non era più quello di prima e forse ci eravamo un po’ lasciati andare, eravamo come persi. Per capire cosa fare mi sono detto ‘voglio fare una famiglia?’, la risposta che mi sono dato è stata no e quindi ho capito che non aveva senso stare insieme“. L’inviato ha inoltre specificato che la decisione è stata presa di comune accordo, dopo diversi confronti.

Tuttavia, alcune voci di corridoio hanno raccontato una versione differente. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha infatti svelato che sarebbe stata Veronica a porre fine alla relazione, dopo aver scoperto alcuni presunti tradimenti. Un dettaglio che, se confermato, darebbe tutta un’altra lettura alla vicenda.

La nuova vita.. e nuovi amori

A distanza di oltre un anno dalla rottura, i due sembrano aver voltato pagina. Nicolò è oggi legato a Luciana Montò, già nota nel mondo del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino. Veronica, invece, è stata avvistata lo scorso dicembre in compagnia del cantante Giuseppe Zingaro del duo musicale Viito.

L’ultimo retroscena: “E’ ancora gelo assoluto”

Nonostante i nuovi amori, i rapporti tra Nicolò e Veronica sembrano essere tutt’altro che sereni. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, i due ex evitano ogni tipo di contatto nella redazione de Le Iene: “Tra i due ex è ancora gelo assoluto. Dopo la fine della loro storia, al capolinea nel 2024, non erano mancate le frecciatine social tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Veronica ha poi ritrovato l’amore con il cantante Giuseppe Zingaro del duo musicale Viito, Nicolò ha ufficializzato la relazione con la stylist Luciana Montò. Però i rapporti tra le due ‘Iene’ non sono migliorati: oggi nella redazione del programma di Italia 1 continua a regnare il gelo tra i due ex, che si evitano con grande attenzione“.

Un clima freddo, dunque, che alimenta ulteriori dubbi sulla reale dinamica della fine del loro rapporto. Se davvero oggi si ignorano completamente, forse la versione ufficiale di una separazione pacifica e condivisa nasconde più di quanto inizialmente raccontato.