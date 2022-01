Dayane Mello tifa per Soleil Sorge al GF Vip e condivide un video che divide i fan: ecco per quale motivo

Come ben sapete Soleil Sorge è attualmente al televoto al Grande Fratello Vip insieme a Carmen Russo e Federica Calemme. In queste ore la sua amica Dayane Mello ha condiviso un video per supportarla che sta facendo discutere il web.

Dayane Mello tifa per Soleil al GF Vip e condivide un video che fa discutere

Nel video condiviso da Dayane, tramite le sue storie di Instagram, si vede Soleil mandarle alcuni messaggi con il suo iPhone, parlando proprio dell’attuale televoto del GF Vip:

Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del supporto del tuo fandom. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!

La clip ha creato due correnti di pensiero diverse: chi ha trovato la mossa esagerata e chi, invece, non ci ha visto nulla di male.

Voi da che parte state?

Che ipocrisia.

State facendo capriole per votare contro Soleil con la scusa di Katia. I discepoli vip di Cor0na e Parp1glia fanno campagna denigratoria contro Sole. Sorelle che fanno appelli per salvare gente che non conosce.

E voi vi scandalizzate per Dayane? 😂#gfvip #mellos — La Tedesca 🖤⚡ (@86_biancaneve) January 13, 2022

Gli haters se la prendono perché Dayane ha chiesto al suo fandom di salvare Soleil, quando sono stati loro i primi a unire i fandom di Lulu, Jessica, Manuel, Gianmaria, Miriana…

Se volete giocare, facciamolo ad armi pari.

Buon televoto!😉#Gfvip #TeamSoleil #Mellos pic.twitter.com/8hYj2qGLSe — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 13, 2022