Dayane Mello chiusa in hotel fino all’8 settembre per via dell’isolamento in attesa di iniziare il suo nuovo reality show in Brasile, ha difeso Soleil Sorge dalle critiche e messo in discussione il televoto del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Tommaso Zorzi.

Nel nostro precedente articolo aveva posto l’accento sul dispiacere che Dayane ha provato nel leggere le dure critiche della rete nei confronti dell’amica Soleil Sorge, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Nel frattempo Dayane Mello ha messo in discussione anche il televoto che ha confermato la vittoria di Tommaso Zorzi, il concorrente più amato della quinta edizione del reality show.

“Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi”, ha commentato una pagina Instagram tra i commenti del Grande Fratello Vip che annunciava Soleil nella Casa. La replica di Dayane non si è fatta attendere: “Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva”.

Successivamente la modella brasiliana ha risposto ad un altro commento: “Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così? Non è affatto carino. Tommaso è stato una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu”, le hanno scritto.

Pronta la replica della Mello, mettendo in discussione il televoto: “Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti”.

Pronto un altro intervento online: “Infatti si è visto alla fine quanto è maligno. E poi ti ricordo che ha vinto perché hanno bloccato i voti e NESSUNO quel giorno riusciva a votare. Casualità o avevano paura del Brasile e di tutta l’America latina?”.

E la nuova precisazione di Dayane Mello:

Prego Dio che non succeda questa cosa con Soleil.

Prego Dio che non succeda questa cosa con Soleil.

Questo atteggiamento di Dayane, personalmente, mi lascia basita. Proprio per questo motivo molti hanno ipotizzato di un possibile attacco hacker al suo account.

La modella brasiliana dopo la fine del Grande Fratello Vip ha cambiato pagina lanciando la sua linea di prodotti entrando ufficialmente nel mondo dell’imprenditoria evidenziando il potere di una donna in grado di realizzarsi con le sue forze anche da sola.

Dayane ha portato avanti messaggi forti e positivi che non dovrebbero essere “sporcati” con queste polemiche sterili.

Spero che la Mello faccia un passo indietro e spieghi il perché del suo inaspettato malcontento.