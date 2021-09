Dopo essere stato squalificato da “A Fazenda” con l’accusa di stupro ai danni di Dayane Mello, il cantante Nego do Borel ha postato un video sul suo profilo Instagram commentando la sua espulsione dal reality show.

Nego do Borel ha il coraggio di ritenersi innocente affermando di avere solo dormito con Dayane Mello. Durante il suo sfogo social ha persino minacciato di togliersi la vita:

Ho dormito accanto a qualcuno, sì, ubriaco. Volevo stare con lei e lei voleva stare con me, non era da lì, c’era già una storia. Si vede che dopo la notte, in piscina, dice che vuole dormire di nuovo con me. Non capisco. Finirò per togliermi la vita , non sto bluffando, parlo dal profondo del mio cuore. Mi chiedo cosa ho fatto per meritarmi così tanto odio, mi chiamano bandito. Gli amici mi hanno abbandonato, non hanno voluto ascoltarmi.

Il cantante afferma anche di non essere “santo” e di avere dei problemi, ma che si è preso cura di se stesso:

Sono un essere umano, non sono qui a vittimizzare me stesso. Sono esplosivo, intenso, impaziente a volte. Ma me ne occupo io, non posso essere perfetto. Ma molte cose che dicono di me non sono vere. Se fossi stato un cattivo, avrei dovuto essere arrestato. Sto subendo un pre-processo. Aspettiamo che lo scopra la polizia. Non so cos’altro fare della mia vita.

Ho il cuore spezzato. Ho lasciato una realtà dove ho fatto amicizia, ero felice lì, essendo me stesso. Questo è razzismo di fronte alla società. È perché sono nero? È perché vengo dalla favela? È molto codardo quello che stanno facendo. Finirai per prendermi la vita, sono depresso, triste, ferito, distrutto dentro. Non sono il mostro di cui parlano le persone.

Nego do Borel dice di non avere stuprato Dayane Mello perché lei era consenziente. Peccato che nei video diffusi dai fan si senta chiaramente la modella rifiutare il cantante affermando di avere una figlia a casa.