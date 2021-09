Dayane Mello, stupro A Fazenda? Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi intervengono insieme ad altre ex gieffine – VIDEO

In queste ore una fan di Dayane Mello ha realizzato un video perfetto che riassume agghiacciante situazione che sta vivendo la modella in Brasile all’interno de La Fazenda. La clip, per fortuna, sta girando con forza tramite numerosi account social e anche Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini sono intervenute.

Dayane Mello, il video che riassume gli abusi di Nego do Borel

Nego do Borel, il cantante che si è approfittato di Dayane Mello mentre era ubriaca e praticamente priva di sensi, minaccia il suicidio mentre la modella brasiliana vititma di abusi è ancora dentro A Fazenda e non conosce la verità (non è stata nemmeno visitata da un medico).

Per questo motivo, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini, ex protagoniste del Grande Fratello Vip insieme a Dayane, hanno condiviso il video realizzato dalla fan rinnovando i loro appelli nella speranza che la Mello possa uscire immediatamente da quel reality.

Fortunatamente i fan di Dayane così come le sue amiche legate a lei da un sincero affetto disinteressato, stanno cercando in tutti i modi di mantenere alta l’attenzione su questa drammatica faccenda.

A seguire gli appelli delle ex gieffine e il video che vi preghiamo di condividere il più possibile.