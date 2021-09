Dopo il tentato stupro ai danni di Dayane Mello, la produzione de La Fazenda è intervenuta svelando che parlerà dell’accaduto proprio durante l’appuntamento di stasera con il reality show.

Dayane Mello, tentato stupro a La Fazenda: il team legale vola in Brasile

Nel frattempo, via internet il team di Dayane Mello e gli amici più cari e coloro che vogliono veramente il suo bene senza secondi fini e livori personali, hanno postato i loro messaggi di sostegno.

Da Rosalinda Cannavò a Giulia Salemi, Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini, le ex concorrenti del GF Vip si sono schierate in favore dell’amica, chiedendo al suo staff di intervenire dopo le precedenti molestie e il tentato stupro.

Per questo motivo, alcuni minuti fa, lo staff della modella brasiliana ha rilasciato un breve comunicato svelando di essere pienamente attivo per cercare di risolvere la situazione:

Il team legale è proprio ora in viaggio verso il luogo in cui si trova la sede di A Fazenda. Non appena possibile, vi daremo maggiori informazioni su quanto accaduto.