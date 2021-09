Nego do Borel è stato squalificato da La Fazenda e Dayane Mello non ricorda nulla della molestia subita nella notte. Dal Brasile hanno gestito questa storia in maniera agghiacciante, permettetemi di scriverlo.

Caso Dayane Mello, cosa è successo dopo l’espulsione del presunto stupratore a La Fazenda

Dopo l’espulsione di Nego do Borel, gli altri concorrenti de La Fazenda hanno incolpato Dayane Mello di aver organizzato tutto, di essere stata consenziente di aver influenzato un’altra concorrente ad abbandonare, di girare nuda, di essere entrata nel programma con l’intenzione di provocare e di non essere uscita dal precedente reality per presenziare al funerale del fratello.

VICTIM BLAMING alla Fazenda.

Dopo che lo stupratore è stato espulso, gli altri concorrenti stanno incolpando Dayane di: aver organizzato il tutto, di essere stata consenziente (non si reggeva in piedi), di aver influenzato un’altra concorrente ad abbandonare, di girare nuda, + — 🕳️ (@thehsama) September 26, 2021

di essere entrata nel programma con l’intenzione di provocare, di non essere uscita dal precedente reality per presenziare il funerale del fratello, di voler uscire dopo l’accaduto perché così facendo NON PUÒ CAMBIARE IL SUO COMPORTAMENTO???? — 🕳️ (@thehsama) September 26, 2021

Inoltre, hanno fatto un interrogatorio a Dayane, chiedendo di Nego senza mostrargli alcun tipo di immagini.

Dayane si ricordava di aver dormito con lui e lo ha difeso finché le hanno chiesto della frase “non posso, ho una figlia” e lei ha svelato di non ricordarsi.

Hanno fatto un interrogatorio a Dayane, chiedendo di Nego. Così. Senza la presenza di un avvocato. Senza mostrarle le immagini. Dayane si ricorda di aver dormito con lui e lo difende senza problema, finché le chiedono della frase “non posso ho una figlia” e lei non ricorda. 😭 https://t.co/zwwuFuXKNx — estreghetta 🍷🖕🏻 (@_heysestra) September 26, 2021

Lo staff di Dayane Mello ha fatto sapere di aver denunciato questa situazione già lo scorso 18 settembre e la forte risonanza della rete ha fatto il resto, ponendo l’attenzione su Dayane Mello, unica vera vittima di questa spregevole situazione.

Permettetemi una nota personale in tutta questa faccenda perché ho letto veramente troppe inesattezze e meschinità in questi giorni.

Prima di portare avanti “inchieste” bisogna informarsi, verificare e avere ogni tipo di certezza. Non si conducono delle “indagini” attraverso Twitter per poi prendersi i meriti (di cosa poi?).

Invece di pretendere “citazioni” e incoronarci paladini della giustizia, bisognerebbe avere la sensibilità, l’intelligenza e il buonsenso di mettere da parte l’immotivato ego ed i deliri di onnipotenza in favore dell’amara realtà dei fatti.

E se vogliamo dirla tutta, una donna è stata abusata in diretta TV quindi, personalmente, non me la sento proprio di ringraziare nessuno.