Dayane Mello ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha smentito di aver ricevuto delle molestie da Nego do Borel durante La Fazenda, il reality show che l’ha vista protagonista in Brasile.

La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia. So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione. Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità. Ero estremamente cosciente e sapevo tutto quello che stava succedendo.