Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno voluto spendere due parole dopo la polemica scoppiata per via di una intervista concessa dall’attrice siciliana tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito ieri.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sfogano dopo l’articolo di Chi Magazine

Rosalinda Cannavò visibilmente scossa ha parlato di minacce di morte ricevute privatamente dagli hater che si sono scagliati anche contro le persone che ama, dalla sua famiglia alla stessa Dayane.

L’attrice ha anche voluto fare delle precisazioni in quanto le hanno messo in bocca parole gravissime come “molestia” e “violenza”.

Dal canto suo Dayane Mello ha invitato i follower ad evitare gossip di questo tipo prendendo di mira l’articolo incriminato uscito ieri in edicola per via di alcune modalità che non le sarebbero piaciute.

La modella brasiliana ha svelato di essere caduta nelle grinfie del gossip non certo per sua scelta. Ed anzi, ha invitato coloro che cercano il pettegolezzo ad ogni costo a non seguirla perché da lei non riceveranno mai contenuti di questo tipo.

Una precisazione simile è arrivata anche da Rosalinda Cannavò.

A me spiace che per un articolo si debba arrivare a tanto.

Spero che coloro che amano Dayane e Rosalinda (da amiche o separate) vogliano continuare a seguirle senza rimanere intrappolate in certi meccanismi crudeli.

Mettete da parte il livore e lasciare agire solo il buonsenso. Ne acquistare in sorrisi e positività, credetemi!

In apertura articolo il VIDEO sfogo di entrambe.