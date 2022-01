Dayane Mello in una diretta Instagram che potete trovare in apertura del nostro articolo, ha nuovamente parlato di Rosalinda Cannavò dopo averla bloccata sui social per via di alcuni atteggiamenti che non le sarebbero piaciuti mentre si trovava in Brasile alla Fazenda.

Dayane Mello risponde a chi le chiede di Rosalinda Cannavò: “Non voglio sapere un cazz*!”

Rosalinda nell’altra linea? Io non voglio sapere più niente, non voglio sapere un cazz*! Se mi chiama Rosalinda? Io scappo. Non voglio sapere niente! Lo dico in diretta: l’unica cosa che mi interessa è delle persone a cui voglio bene.

Sono convinta che Dayane, seppur in maniera maldestra, senta la mancanza di Rosalinda e il suo atteggiamento lo dimostra.

Non era seria ma cercava di sdrammatizzare.



Tipico atteggiamento di colei che ne sta soffrendo ma cerca di “far finta” che in realtà non le importi più nulla.

Voi cosa ne pensate?

Il precedente sfogo

Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica? No, io credo di no!