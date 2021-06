Dayane Mello ha reso noto il suo progetto nella giornata di oggi. Dopo essersi emozionata in diretta con gli estimatori ricordando il fratello Lucas, la modella brasiliana ha dedicato un lungo post a Rosalinda Cannavò.

Penso che sia superfluo continuare a dire quanto tu sia importante per me, ma non potevo scegliere una persona diversa per condividere questo sogno con me. In qualche modo rappresentiamo innumerevoli donne, quelle forti, quelle che si reinventano ogni giorno e che hanno i segni, ma non si lasciano abbattere. Grazie mia Rosalinda, per essere sempre con me, vicina o lontana, saremo sempre noi.