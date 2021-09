Il caso di Dayane Mello, presunta vittima di stupro nel reality A Fazenda 13, in Brasile, continua ancora a fare molto rumore. Rosalinda Cannavò è tra coloro che si è schierata con forza in suo supporto. Per l’ex inquilina del GF Vip, ciò che conta in questo momento è vedere l’amica Dayane fuori da quel programma, in salvo dopo quanto subito e di cui ancora non ne sarebbe totalmente cosciente.

Dayane Mello, l’appello di Rosalinda Cannavò

Mentre in queste ore è in corso in televoto affinché possano salvare Dayane Mello e farla restare nel reality brasiliano, Rosalinda Cannavò segue il suo cuore ed invita a non salvarla. Un gesto dettato dalla volontà di fare il vero bene di Dayane e tirarla fuori da quel programma che finora non l’avrebbe affatto salvaguardata.

Ecco allora che, condividendo ancora il video che in questi giorni ha fatto il giro del web, Rosalinda ha invitato a riflettere e ad agire solo per il bene di Dayane Mello, scrivendo:

Perchè votare per farla rimanere dentro? Non c’è show, gioco, soldi che tengano di fronte ad un crimini del genere. Molti di voi si stanno rendendo conto che di fronte avete una donna che è stata vittima di uno stupro e nemmeno lo ricorda? E che il programma, per il quale votate affinché non esca, non le ha raccontato la verità, non le ha dato la possibilità di parlare con un legale, uno psicologo e un medico? Mettetevi una mano sul cuore e siate meno egoisti.

Day deve uscire per il suo bene! Ragazzi non è uno scherzo quello che è successo! Avrà conseguenze molto gravi su di lei.Prima esce e prima potrà curarsi.Non c’è gioco che tenga!#rosmello #mellos #freedayane #brasileiras #DayAndFarm — #posso dirti?😉 (@Patrizi72716164) September 30, 2021

LO STUPRO NON È INTRATTENIMENTO!

PER COLORO CHE STANNO VOTANDO..

METTETEVI UNA MANO SULLA COSCIENZA!

SIETE COMPLICI ANCHE VOI! METTENDO IL GIOCO DAVANTI ALLA SALUTE E GIUSTIZIA DI UNA PERSONA!

STATE NORMALIZZANDO UNO STUPRO!!#mellos #rosmello #AFazenda #TeamDay #DayAndFarm — cifra324B21🎃 (@cifra324B21) September 30, 2021