Dayane Mello sfila sul red carpet di Cannes: l’hashtag vola in tendenza

Dayane Mello sfilerà sul red carpet di Cannes proprio stasera. Da ore su Twitter l’hashtag “Daymello x Cannes” sta impazzando sul social network per sostenere la modella brasiliana da poco diventata anche imprenditrice.

Ed infatti, proprio Dayane Mello ha lanciato il suo brand “Dayane and You” che sta andando a gonfie vele generando notevoli sold out dei prodotti appena lanciati.

Il red carpet si è aperto proprio in questi minuti e le fan non vedono l’ora di riuscire ad intravedere anche Dayane.

Dopo il Grande Fratello Vip, la Mello ha deciso di buttarsi a capofitto nel suo nuovo progetto, conquistando una soddisfazione dietro l’altra.

E se il lavoro procede a gonfie vele, anche la vita privata è ricca di soddisfazioni. La modella sta vivendo una bella storia d’amore tra le braccia dell’imprenditore campano Andrea Turino.

The red carpet is starting now 🥺

the world is yours. go get what belongs to you 🤍

DAYMELLO X CANNES pic.twitter.com/djOoB0bLkE https://t.co/oI85mQpqFs

