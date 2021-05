Dayane Mello dopo i gossip con protagonista Mario Balotelli “presenta” la sua nuova fiamma. Beccata tra le pagine di Chi Magazine a Capri, mente bacia con passione Andrea, l’affascinante imprenditore casertano con il quale ha trascorso il weekend in costiera amalfitana.

Lo scorso sabato Dayane e Andrea sono stati paparazzati sul lussuoso yacht affittato dall’imprenditore. Solamente una settimana fa la Mello era stata sorpresa da “Chi” con Mario

Balotelli, suo ex che non ha mai smesso del

tutto di frequentare.

Intervistata dal settimanale, Dayane Mello ha parlato della sua nuova frequentazione:

Sarò sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere i mattoni sotto i piedi, le basi.

Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me. Ho bisogno di un uomo. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà.

Il futuro non lo conosco. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse cosi, sarei felice. Però non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come in passato.