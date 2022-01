Dayane Mello ha risposto alle domande dei follower chiarendo il suo punto di vista su Rosalinda Cannavò e le “Rosmello”, nome che le estimatrici si sono date per commentare entrambe quando si trovavano ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica? No, io credo di no!