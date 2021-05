Dayane Mello prossima opinionista del Grande Fratello Vip 6? La modella brasiliana è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione e, senza il suo forte contributo, non tutto sarebbe stato così interessante e “sconvolgente”.

E’ innegabile quanto Dayane sia stato il personaggio perfetto per questo reality show. Creava dinamiche in un baleno e, altrettanto velocemente disfava i castelli di carta che il resto del gruppo stava già edificando.

Inutile dire che potrebbe essere perfetta anche nel ruolo di opinionista. A quanto pare Antonella Elia non sarà riconfermata e la sua presenza al fianco di Pupo non sarebbe male, almeno secondo ciò che pensano gli estimatori.

Ed infatti, i fan di Dayane Mello hanno portato in tendenza su Twitter, proprio in queste ore, l’hashtag: “Dayane X Alfonso GFVIP6”.

La diretta interessata, lo scorso mese intervistata dagli amici di SuperGuidaTV, aveva commentato la possibilità di diventare opinionista del Grande Fratello Vip con queste parole:

Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia.