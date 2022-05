Dayane Mello apre il profilo su OnlyFans: “Ecco perché l’ho fatto…”

Dayane Mello sbarca su OnlyFans e lo annuncia con una storia su Instagram (poi cancellata presumibilmente dal social stesso) svelando il perché della sua scelta.

Dayane Mello apre il profilo su OnlyFans

Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans.

Cliccando sulla pagina ufficiale di OF, si legge: “Modella brasiliana, residente in Italia. Avventuriera e spirito libero per vivere nuove emozioni”.

I costi dell’abbonamento

Per quanto riguarda i costi dell’abbonamento, Dayane Mello indica un prezzo di 15 dollari mensili, oppure dei pacchetti scontati da 42.75 dollari ogni 3 mesi, 81 dollari per sei mesi e, in ultimo, 162 dollari per il pacchetto di un anno.

Dayane Mello, proprio in questi giorni, aveva lanciato un appello online:

Sono qui per dirvi che sto cercando un digital media manager, vorrei trovare qualcuno in grado di lavorare direttamente con me.

Queste due cose potrebbero essere collegate?