Dayane Mello è alle prese con un nuovo misterioso progetto che lancerà ufficialmente domani. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essere uscita dalla Casa ha riabbracciato i suoi affetti e si è buttata a capofitto dentro una sua collezione che non deluderà i fan.

Dayane Mello il suo nuovo progetto prende vita: tutto quello che sappiamo

Domani, lunedì 21 giugno 2021, Dayane Mello presenterà il suo nuovo progetto tramite una diretta sul suo profilo ufficiale di Instagram che conta quasi 1,1 milioni di follower.

Dayane And You è il nome del progetto della modella brasiliana e, per l’occasione, gli estimatori hanno portato in tendenza l’hashtag “New Day is Coming” in attesa del debutto tra poche ore.

Proprio i primi di giugno Dayane ha terminato di registrare lo spot del suo nuovo progetto alimentando le curiosità degli estimatori: “Non vedo l’ora di dirvi cos’è: siete curiosi?”, ha scritto la modella.

E’ probabile che, vista la principale occupazione di Dayane, il suo nuovo lavoro possa essere strettamente correlato alla moda. Oltre ad una pagina Instagram, infatti, c’è anche un sito web “coming soon” che sta alimentando la curiosità dei fan!

